Julio Cesar: «Auguri Mister, ti stimo tanto. Ti faccio tanti auguri per questa bellissima età... Non sembra che tu abbia 60 anni, sei giovane, in gamba. Ti voglio ringraziare per tutto, per le gioie e le emozioni di quei due anni insieme, è stato un momento meraviglioso e vincente della mia carriera. Grazie per i tuoi insegnamenti, sei stato uno dei più grandi che ho incontrato nella mia vita. Ti auguro tutte le cose più belle e ancora tantissimi successi».



Javier Zanetti: «Ti auguro di cuore un felicissimo compleanno: prima alla persona e poi all’allenatore. Ci unisce un legame molto forte, nato dall’aver vissuto insieme dei momenti indimenticabili ».



Dejan Stankovic: «Grande uomo, grande allenatore e grande amico. Ho imparato tantissimo da te, non solo nell’ambito del calcio ma anche nella vita. Mi hai dato tanto, i tuoi consigli non li dimenticherò mai».



Sandro Mazzola: «Mourinho è un grande, all’Inter ha fatto la storia. Quando cambiava qualcosa in campo lo faceva in un modo favoloso».



Marko Arnautovic: «Mi ha sempre aiutato quando ero ragazzo all’Inter, poi mi ha voluto quando ero al West Ham anche se non è riuscito a prendermi».



Walter Zenga: «Cosa posso dire di Mourinho? Basterebbe ricordare la stima che aveva nei miei confronti. Voleva diventassi il suo successore all’Inter e quando lo disse era sincero. José è un allenatore top, è il numero uno».

Spillo Altobelli: «È sempre bellissimo incontrarti con la mia Inter. Sarà sempre così».



Thiago Motta: «Persona fantastica, con lui ho avuto modo di migliorarmi tanto e vincere quasi tutto. Speciale come Mister e come persona».