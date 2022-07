Andrea D'Amico è tra gli agenti che hanno organizzato alcuni importanti trasferimenti tra l'Italia e la MLS. In un'intervista a Tuttosport, oggi, critica il sistema calcio italiano. "Un sistema vecchio, superato: si va alla la velocità di 50-70 anni fa. Invece ora il calcio è diventato la terza, quarta azienda italiana: non c'è più un rapporto equilibrato tra le grandi squadre che hanno grandi budget e le altre, di conseguenza bisognerebbe ripensare tutto il sistema. Un sistema con le retrocessioni è insostenibile a livello economico: impedisce di fare investimenti, di avere una progettualità a medio-lungo termine. Non è un caso che i calcio italiano vada abitualmente incontro a fallimenti di realtà anche importanti: Chievo, Napoli, Venezia".