Alessandro Costacurta non ha dubbi: "Lo scudetto? Inter la più forte, poi dico Napoli, quindi Milan. Ma attenzione alla Juventus, senza coppe e con quei due cocciuti davanti può lottare fino alla fine", dice l'ex difensore rossonero intervistato da Tuttosport.

Costacurta, la partita del 16 settembre a San Siro dirà chi è la più forte fra le due milanesi?

"Oggi l’Inter è più forte, perché i risultati dei quattro derby del 2023 sono lì a dimostrarlo e perché la squadra di Inzaghi è più avanti nell’intesa fra i giocatori. È vero che hanno cambiato molto entrambe, ma i titolari dell’Inter sono al momento quasi gli stessi che pochi mesi fa si sono giocati la finale di Champions. Detto ciò, non è detto che l'Inter sia ancora davanti fra nove mesi perché il Milan ha fatto una bella squadra che può solo crescere".



Champions: le milanesi possono ripetersi?

"Nella scorsa annata si sono incastrate un paio di situazioni particolari e pure fortunate, però credo che oggi entrambe siano più forti e abbiano maggiore consapevolezza. Se prima l'obiettivo era passare il girone, oggi entrambe, ma penso anche al Napoli, puntano ai quarti".



Inter e Milan avranno due gironi differenti.

"Chiaramente il gruppo dell’Inter sulla carta è passabile, ma una squadra come il Salisburgo, con tanti giovani interessanti, in una gara può sempre metterti in difficoltà. E le trasferte con Benfica e Real Sociedad non saranno una passeggiata".



Che idea si è fatto della vicenda Lukaku?

"Credevo che l'Inter fosse la sua comfort zone. È stato sorprendente pensando ai suoi moti d'affetto verso l'ambiente nerazzurro, i baci alla maglia. Cose che poteva evitare e che alla lunga stufano. Diciamo che Lukaku probabilmente è un po' labile nei sentimenti".