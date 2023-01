"Pur avendo portato a casa con la Supercoppa il primo trofeo dell’anno, ed essendosi guadagnata l’accesso agli ottavi di Champions a scapito del Barcellona, l’Inter (6.5) non merita un livello superiore perché sei sconfitte in campionato sono troppe. Il ko con l’Empoli ha chiuso la rincorsa al Napoli: 13 punti sono un’enormità, ben nove in meno rispetto al giro di boa del 2022, e l’aggiunta di copertina — il ritorno di Lukaku — non sta portando gli effetti sperati. In ogni caso, oltre alla coppa Italia Inzaghi ha un ottavo di Champions da far fruttare: massimo rispetto per il Porto, ma era il meglio che potesse capitare".