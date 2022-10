Paolo Condò analizza su La Repubblica quanto accaduto nelle prime nove giornate di campionato. "Se consideriamo scontri diretti i match fra le sei fuggitive più Inter e Juve, nessuno ha avuto un calendario impegnativo come il Milan, cinque volte opposto alle migliori (ha battuto Udinese, Inter e Juve, ha pareggiato a Bergamo, ha perso dal Napoli) mentre lo stesso Napoli ha aggiunto al successo di San Siro sui campioni d’Italia soltanto la vittoria a casa Lazio - si legge - Emergono diversi spunti dalla lettura di questi scontri diretti: l’Inter li ha persi tutti e quattro, fissando un confine incredibilmente netto tra le “forti” con le quali non fa un punto e le “deboli” alle quali non dà scampo (cinque vittorie su cinque). La Juve ha incrociato di grandi soltanto la Roma (pari casalingo) e il Milan (sabato ci ha perso male), e dunque la sua mediocre classifica contiene l’aggravante delle avversarie complessivamente modeste".