Le dichiarazioni pronunciate da Lautaro Martinez a margine di Bologna-Inter trovano spazio anche tra le pagine del Corriere dello Sport. "Sono qui a chiedere scusa alla gente, a tutti i nostri tifosi. Se giochiamo così non andiamo da nessuna parte, serve pedalare", ha detto il Toro senza giri di parole in tv, rivolgendosi a tutto l'ambiente dopo il tracollo nerazzurro del Dall'Ara. "La voce dell'argentino ha spaccato il silenzio come un tuono" si legge sul quotidiano romano.