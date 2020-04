L'Inter non ha alcuna intenzione di vendere Lautaro Martinez e lo farà solo su sua esplicita richiesta (e ovviamente con un'offerta congrua). Nel frattempo - come spiega il Corriere dello Sport - il Toro è sommerso dai dubbi: da una parte è tentato dalla corte di Messi, dall'altro vorrebbe restare in nerazzurro dove si sente benissimo. Alla fine starà a lui scegliere. c'è anche un discorso tecnico da affrontare: Lautaro viene visto come l'erede di Suarez, che però è ancora a Barcellona e ci sta benissimo. Per cui, l'argentino potrebbe passare dal ruolo di protagonista a uno di comprimario, magari lasciando un'Inter in continua crescita e sempre più vicina alle big d'Europa.

Secondo il Corriere dello Sport, a oggi, la bilancia pende più dalla parte del nerazzurro. E gli indizi social non sono da sottovalutare.

