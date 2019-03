City, United, Liverpool e Real Madrid sulle tracce di Paulo Dybala. Ma attenzione soprattutto al Bayern Monaco. Questo quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport, che perla della situazione dell'argentino, recentemente accostato anche all'Inter in un complicato scambio con Mauro Icardi.

"La situazione al momento è semplice: la Juve non intende vendere Dybala e Paulo non pensa al mercato - si legge -. Però molto dipenderà anche dall’epilogo della sfida con l’Atletico Madrid perché un'eliminazione precoce della Juve dalla Champions League avrebbe un effetto negativo sui conti che potrebbe far cambiare le strategie di mercato portando a sacrificare qualche pezzo pregiato della rosa. Il primo indiziato è Douglas Costa ma anche Dybala potrebbe rientrare nella lista".

