"Se Icardi tornerà (come molto probabile) a vestire la maglia nerazzurra, sarà senza la fascia da capitano". Lo sottolinea oggi il Corriere dello Sport, che conferma il vertice di ieri tra il giocatore, l'a.d. Marotta, Wanda Nara e l'avvocato Paolo Nicoletti. "Un po’ in tutti c’è la sensazione che si possa arrivare a una soluzione positiva ovvero con Icardi di nuovo al centro dell’attacco - si legge -. Già nel derby o addirittura prima? Può tornare ad allenarsi almeno in parte con i compagni domani o sabato? Dipenderà da come andranno i prossimi colloqui (quelli telefonici ci saranno anche oggi; magari domani ce ne sarà un altro… faccia a faccia) e da come starà lui, ma rispetto a martedì l’aria è cambiata".

"La scelta degli Icardis è stato molto apprezzata: potevano iniziare una guerra di carte bollate e invece hanno dimostrato un’importante apertura. E poi, a far sorridere Marotta, c’è stata la “rinuncia” alla fascia di capitano - evidenzia il Corsport -. Icardi ha capito che quella sul suo braccio, almeno per ora, non tornerà. Diverso sarà il discorso se la sua storia d’amore con l’Inter si riannoderà e durerà ancora qualche anno (con il rinnovo). Magari quando sarà andato via Handanovic o chissà… L’Inter ha apprezzato l’atteggiamento di Wanda; Wanda quello di Marotta che ha parlato per bocca di Zhang. E’ stato il presidente ad approvare le linee guida di tutta la vicenda". Il futuro resta un incognita, ma almeno per il presente si intravede il sereno.

