"Mi sembra una partita da tripla, da 50-50. Non vedo la Juventus favorita, anzi... non mi sorprenderebbe una vittoria dell'Inter" Lo dice Franco Causio intervistato dalla Gazzetta dello Sport. "Nei giorni scorsi ho parlato con Allegri, so che la Juve è in forma ma la sosta può aver dato una grande mano all'Inter: tempo utile per dimenticare i problemi e rinascere".