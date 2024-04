Fabio Capello entra nel dibattito della differenza di qualità tra lo spettacolo di Real Madrid-Manchester City e quanto si vede alle nostre latitudini. "Le squadre che abbiamo visto l’altra sera hanno a disposizione giocatori di un altro livello - sottolinea Capello -. I gol, i passaggi e le giocate a cui abbiamo assistito sono dovuti all’elevato tasso tecnico di chi era in campo. Senza giocatori di questo livello, non puoi produrre uno spettacolo simile".

"In City Real - continua - dei sei gol segnati, quattro erano imparabili e arrivavano da fuori area. Le nostre squadre non hanno la loro qualità e il loro ritmo. Come si fa ad avere intensità in Italia se ogni volta che c’è un contrasto o un semplice contatto, i calciatori si buttano per terra con la conseguente interruzione del gioco. Da noi si fischia troppo, e a risentirne è lo spettacolo. Il Real a inizio partita si è lamentato per un paio di falli non concessi dall’arbitro che ha lasciato correre dall’inizio alla fine: è in questo modo che puoi vedere chi è bravo tecnicamente, chi ha fisicità".