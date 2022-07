L'Inter resta la principale candidata allo scudetto. Parola di Fabio Capello, che mette i nerazzurri in prima fila per il titolo: "Certamente, è ancora la favorita - dice al Corriere dello Sport -. Lukaku prende molto spazio, è forte, non lo butti giù ed è veloce, se possedesse anche la tecnica di Dybala sarebbe un mostro".