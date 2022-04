"Vedendo gli ultimi risultati, è aperto a quattro. La Juve non molla mai". E' l'opinione espressa da Fabio Cannavaro in un'intervista a Tuttosport . "La Juve mette pressione quando è lì. Questo può fare la differenza, ma è anche vero che ci sono tre squadre davanti ed è dura recuperare su tutte. Però in questo finale strano tutto può succedere. Il Napoli ? Contro la Fiorentina era un’occasione importante, giocava in casa. Non era facile e la Fiorentina ha fatto una bella partita, però sta diventando una costante quella del Napoli. Peccato".

Cannavaro parla anche della Nazionale eliminata dal Mondiale. "Fa male perché dal 2006 non riusciamo più a dire la nostra. Mi rattrista la rassegnazione, come se fosse normale. Ci sono generazioni che non vedono l’Italia al Mondiale, quindi qualcuno deve fare qualcosa. Bisogna cambiare in fretta: nelle coppe non andiamo avanti, in Nazionale non andiamo avanti. Le voci su di me come ct? È normale perché la mia storia parla di questo, ma ci sono anche altri ex campioni del mondo. Ora c’è un allenatore che ci ha fatto vincere un Europeo, in futuro vedremo: devo lavorare e avere la mia possibilità. Ma si deve puntare su un sistema che sta fallendo da troppi anni".