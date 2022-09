Lunga e interessante intervista di Repubblica a Borja Valero. Ecco alcuni stralci delle parole dell'ex centrocampista spagnolo dell'Inter.

Borja, eravamo rimasti a lei che si ritirava dalla Fiorentina e sceglieva di giocare con i dilettanti. E poi?

"Mi sembra di essere tornato bambino, quando tutto era davvero libero. Il piacere di giocare resta intatto: cerchiamo sempre il primo amore. Pallone e impegno sociale".

Lei è stato un bambino di periferia, e sembra quasi che nonostante il successo non si sia mai mosso da lì.

"C’erano soltanto tre case attorno alla mia, non avevo compagnia e giocavo da solo. Così mi è sempre mancata quella parola in più. Vivere a Firenze mi ha dato una dimensione di vita collettiva, gli scherzi, l’autoironia, diciamo che sono diventato un po’ come loro. Ne avevo bisogno, e per questo sono rimasto".