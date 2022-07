Per parlare della passione dei tifosi dell'Inter, ancora al top in Italia come certifica la quota di 40mila abbonati quasi raggiunta, la Gazzetta dello Sport ha intervistato l'architetto Stefano Boeri.

Quarantamila abbonati. E se la società Inter non avesse deciso per il numero chiuso, chissà fin dove si arriverebbe. Architetto Boeri, che cosa vuol dire?

"Che saremo una spinta bellissima per Inzaghi e per i giocatori: ritrovarsi a San Siro sarà una gioia per gli occhi e per il cuore".