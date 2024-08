Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, ha parlato della situazione del club a Il Secolo XiX. “Resteremo competitivi – ha dichiarato - non abbiamo mai rinunciato a investire e continueremo a farlo. Quando abbiamo fatto delle cessioni, lo abbiamo fatto con l'obiettivo di rendere la squadra ancora più competitiva".

Ha fatto però rumore la doppia situazione di Retegui, ceduto all'Atalanta, e Gudmundsson, che però (secondo Blazquez) resterà almeno finché non ci sarà un sostituto. “Mateo ci aveva chiesto di andare via, lo avevamo messo in preventivo e per questo motivo abbiamo fatto un investimento complessivo da 27 milioni su Vitinha, un giocatore che ha grandi qualità e grande voglia di dimostrarle. Poi è arrivata l'Atalanta, ci ha dato quello che abbiamo chiesto e l'accordo è stato trovato in tempi brevi. Gudmundsson? Facciamo delle cessioni solo se ci conviene e se abbiamo già il sostituto. Abbiamo respinto le offerte della Fiorentina perché non abbiamo un sostituto all'altezza e quindi non possiamo privarci di Albert. Non lo vogliamo cedere, non ci sono motivi economici: è un discorso tecnico, è un giocatore importante per noi".