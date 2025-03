Federico Bernardeschi ha lasciato la Serie A nell’estate 2022 per affrontare l'avventura in MLS con Toronto. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Juve e anche di lotta scudetto.

Bernardeschi, Fiorentina-Juventus è la sua partita. I bianconeri ci arrivano dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta. Lascerà scorie?

"Quello che è successo allo Stadium mi è dispiaciuto tanto, non è mai bello vedere una squadra in difficoltà però capisco la rabbia dei tifosi, per la storia della maglia e della società, ed è giusto così. Credo che in questo momento la Juventus debba isolarsi e portare a termine la stagione con il quarto posto".

La Champions basterebbe a salvare la stagione e la panchina di Motta?

"Il progetto è stato fatto su più anni, penso che la società farà delle valutazioni alla fine. Il quarto posto è il minimo che la Juventus deve pretendere in una stagione, in base agli obiettivi che ci si era prefissati all’inizio la dirigenza dovrà decidere se andare avanti così o cambiare".

Per lo scudetto sarà una lotta a tre fino alla fine?

"Tutto dipenderà dal prossimo turno dell’Inter in Champions: se andrà avanti sarà un campionato combattuto, se uscirà alla fine staccherà le altre due. In ogni caso Conte è sempre lì, non molla mai, e Gasperini con l’Atalanta ha costruito un progetto decennale: il tricolore sarebbe la ciliegina per lui".