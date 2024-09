"Farà una gara di personalità, rispettando l’avversaria ma proponendo il proprio calcio. Come nella finale del 2023, ma speriamo con un altro risultato". Così Beppe Bergomi parla a La Repubblica della gara di domani sera tra Manchester City e Inter.

Lo "Zio" parla anche dell'alternanza campionato-Champions League. "Gli allenatori non potranno scegliere fra campionato e coppa. Servono punti ovunque e un turnover efficiente. Non vuol dire stravolgere la squadra. Guardiola fra un incontro e l’altro cambia un paio di giocatori. Tenendo sempre la palla, si stancano poco. Frattesi? L’Inter fa tanto possesso. Avere un uomo che palleggia meno, ma se entra spacca le partite, è una benedizione. Capisco sia difficile da accettare per lui, ma lo deve capire. Serve pazienza".

Bergomi chiude con un'ode a San Siro. "Ogni rete è un boato. Quando gioca l’Inter, il risultato lo scopro così. Durante le partite non riesco a stare fermo davanti alla tv, cammino per casa. La passione cresce con l’età".