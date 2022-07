Nella prossima stagione, l'Inter partirà con un Romelu Lukaku in più ma anche con la voglia di vendicare la sconfitta nel duello scudetto con il Milan. "Lo ammetto, le immagini dei festeggiamenti del Milan sono state immagini dure da digerire, ma è normale - ha raccontato Alessandro Bastoni alla Gazzetta dello Sport -. Non vincere già è brutto, se poi a vincere sono i vicini da casa ancora di più... Faremo di tutto per essere noi a festeggiare in città la prossima volta".