Stefano Azzi, ceo di Dazn, ha parlato ieri all'evento "Sport & Innovation". "Il futuro passa dal calcio giocato, da cui nasce tutto ciò che accende l’attenzione, ma anche da un percorso di innovazione e tecnologia: il tema pirateria impatta. C’è un popolo di invisibili che usufruisce in maniera illegale dello sport, un popolo che va fermato in modo tecnologico", afferma.

"Il futuro del calcio - prosegue - secondo me riguarderà l’interattività: la parte sportiva deve interagire con il tifoso, come se potesse sentire di essere in campo, per un’audience diversa, abituata al videogioco. Dalla possibilità di avere nuovi stimoli perché il tifoso non può fare a meno del second screen perché ormai non basta un solo schermo e la stessa attenzione si spacchetta per cui necessita di nuovi stimoli come chat, sondaggi e statistiche".