Viene insomma sottolineato un certo nervosismo dell'Inter, ma in realtà prima della rissa finale l'unico momento di "nervosismo" mostrato dai nerazzurri è stata una sacrosanta protesta (costata il giallo a Brozovic) per un fallo inesistente fischiato ad Acerbi, in netto anticipo su Vlahovic. Anche quando i giocatori, nello specifico Barella, hanno chiesto di rivedere un paio di episodi al Var, per due presunti falli di mano poi rivelatisi non tali, lo hanno fatto accettando (le immagini mostrano chiaramente Barella che dà un cenno d'intesa all'arbitro) il "check over". L'unico a sbracciare ancora per un fallo di mano (che ripetiamo, non c'è) è lo stesso Brozovic, che viene in effetti sanzionato. Nessun altro interista accenna a una protesta.

E' invece il comportamento dei giocatori bianconeri, quando Lukaku esulta e risponde agli insulti razzisti ricevuti, a scatenare la gazzarra finale. Posizione che poi sia Danilo che Perin hanno mantenuto nel post-partita parlando di comportamento irrispettoso del belga. Sarebbe da capire se certi cori fossero stati rivolti a Danilo stesso o a Cuadrado, a Bremer, se le posizioni dei due tesserati bianconeri sarebbero state le stesse.