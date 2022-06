Lunga intervista per l'ad della Juventus, Maurizio Arrivabene, a Tuttosport. Tra i tantissimi temi, quello legato all'addio a Dybala. "C’era stato un accordo, poi c’è stato l’aumento di capitale, ci siamo tutti presi una pausa, di cui i procuratori erano informati e d’accordo, per effettuare valutazioni all’interno del Consiglio di amministrazione. Ci siamo rincontrati e abbiamo detto che i termini erano cambiati, perché volevamo muoverci in maniera diversa. Per cui da un contratto quadriennale a certe cifre siamo passati a un’altra strategia. Anche perché tutti sanno chi è arrivato a gennaio, no?", dice riferendosi a Vlahovic. "Mi auguro che Dybala trovi la squadra e le soddisfazioni che merita. Dal nostro punto di vista le cose hanno un inizio e una fine. Ribadisco: la Juventus è sopra tutto".