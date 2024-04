Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore rossonero, Demetrio Albertini è stato interpellato anche sul derby di domani sera, gara che potrebbe consegnare matematicamente lo scudetto all'Inter.

Sarà a San Siro per il derby?

"No. Penso di spegnere il telefono e di riaccenderlo soltanto in caso di vittoria, altrimenti avviso già adesso gli amici interisti: non mi troverete per una settimana. Scherzi a parte, questo derby va vinto, per un tifoso milanista vero sarebbe inaccettabile vedere l’Inter festeggiare lo scudetto proprio domani. È un concetto che dovrebbe essere chiaro anche ai giocatori, che invece pareggiando con il Sassuolo hanno perso un’occasione e si sono cacciati in questa situazione...".