E' un mercoledì felice per i tifosi nerazzurri, che hanno negli occhi e nel cuore ancora il passaggio del turno in Champions League. Soprattutto di questo si parlerà oggi, tra poco, a Radio Nerazzurra nel corso di 'FcInterNews', la nostra trasmissione in cui insieme a voi commenteremo i temi di attualità. Champions, possibili avversarie ma anche campionato, con la sfida alla Juventus che si avvicina. Dalle 12 alle 13 sarà possibile seguire la trasmissione live (anche in video) sulla pagina Facebook di FcInterNews, su Radio Nerazzurra o su app Radio Nerazzurra. O direttamente tramite il player streaming qui di seguito.