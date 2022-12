Tre giorni alla finalissima dei Mondiali e Lionel Scaloni già inizia a pianificare l'undici che scenderà in campo dall'inizio per contendere la coppa alla Francia campione in carica. La tentazione del c.t. della Seleccion si chiama Di Maria: lo juventino - secondo TycSports - è in ballottaggio con Paredes e Lisandro Martinez. Una variabile non di poco conto considerando che muterebbe anche lo schema tattico. Per il resto, tornano dalla squalifica Acuña e Montiel, ma solo il primo dovrebbe partire dal 1'. Ancora panchina, invece, per Lautaro.