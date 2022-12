"Piano per battere l'Argentina? Non lo diremo" ha risposto severo Van Gaal durante la conferenza stampa che precede la gara contro l'Argentina. Il ct degli Oranje spiega: "È stupido spiegare le tue trame tattiche. Non è così difficile da capire e non credo che sia così controverso".

La presenza dei tanti argentini è ancora un fattore importante?

"Penso che i miei giocatori siano abbastanza professionali per affrontare questo problema. Certo non è facile quando ci sono 40.000 argentini sugli spalti e 1.400 con noi. L'Argentina è un paese top, con i migliori giocatori di calcio nella loro selezione. Il torneo in realtà inizia domani per noi. Anche se non voglio sminuire tutti gli altri paesi che abbiamo battuto. Ma l'Argentina è diversa".