La sconfitta della prima partita contro l'Arabia Saudita è ormai un brutto ricordo. L'Argentina viaggia a gonfie vele in questo Mondiale e martedì, contro la Croazia, si giocherà l'accesso alla finale del Lusail Stadium. Tra i più entusiasti della cavalcata dell'Albiceleste c'è Jorge Valdano, che ai microfoni di TyC Sports tesse le lodi, manco a dirlo, di Lionel Messi: "Messi sta mostrando l'essenza del calcio; è più connesso che mai con la gente e sta mostrando il carattere che ha sempre avuto. Insomma, sta maradoneggiando. Io sono del team Messi dal primo momento che l'ho visto. Chi non lo ama, non ama il calcio".