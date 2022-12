Terminati gli ottavi di finale con la sorprendente sconfitta della Spagna contro il Marocco e la roboante vittoria del Portogallo contro la Svizzera, è stato delineato il quadro delle otto nazionali che si contenderanno il titolo iridato. Come alla vigilia della mondiale qatariota per gli esperti di Sisal in pole c’è il Brasile, dato vincente – per quello che sarebbe il sesto titolo della propria storia - a 2,75, in vantaggio sulla Francia, trascinata da un Kylian Mbappé extra-lusso, offerta 5.