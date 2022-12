"Con l'Argentina abbiamo un conto in sospeso". Louis van Gaal non ci gira intorno quando i giornalisti gli ricordano che l'ultima volta che la sua Olanda ha incrociato il suo destino con l'Albiceleste a un Mondiale ne è uscita eliminata. Successe nel 2014, in Brasile, a un passo dalla finale: "Non mi piace ripensarci, pensavo che avremmo vinto - ha aggiunto il ct degli Orange -. Ho fatto anche una sostituzione 'vincente'. È entrato Huntelaar, mentre dopo non sono riuscito a mettere in campo Krul (per i rigori, ndr)".