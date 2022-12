L'eliminazione prematura dei Rode Duivels dalla Coppa del Mondo è coincisa con una condizione atletica non proprio ottimale di Lukaku: "E' stato rimesso in piedi alla velocità della luce, tanto di cappello allo staff medico, ma gli è mancato il ritmo partita - ha sottolineato Van Puyvelde -. Se avesse potuto giocare prima un'amichevole, avrebbe potuto segnare due delle tre occasioni che gli sono capitate con la Croazia. Ma ehi, non sono più il direttore tecnico. E so che il posto è di nuovo vacante, ma non ho intenzione di andarmene da qui".