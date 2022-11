Mondiale già finito per il povero Yasser Al-Shahrani, il difensore dell'Arabia Saudita letteralmente travolto dal proprio portiere Mohammed Al-Owais in uscita nel finale di gara concitato contro l'Argentina di Lautaro.

Per Al-Shahrani, lesioni alla testa, al torace e all’addome, oltre a fratture alla mandibola e ad alcune ossa della faccia. "Vorrei rassicurarvi, sto bene, pregate per me e congratulazione a tutti per la vittoria", ha detto dall'ospedale in cui era stato trasportato con urgenza dopo lo scontro di gioco.