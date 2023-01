ONANA 6,5 - Non ha fortuna, perché gli piazzano due palloni dove è francamente difficile arrivare e il secondo arriva dalla testa di Dumfries. Serata storta, a cui lui pone rimedio con un paio di interventi decisivi.

SKRINIAR 6 - Non è dominante come suo solito, anzi qualche volta si concede delle imprecisioni. Ma nel finale quando c'è da indossare armatura ed elmetto non fa prigionieri e interviene ovunque le sue lunghe leve possano arrivare. Guadagnando anche preziose punizioni che fanno rifiatare la squadra.

ACERBI 6 - Un paradosso, ma Petagna con la sua fisicità lo mette più in difficoltà di quanto fatto da Osimhen tre giorni prima. Anche perché il Monza lo cerca spesso usandolo come centro boa per agevolare gli inserimenti dei compagni, permettendogli anche di svariare su tutto il fronte offensivo. Qualche imprecisione, ma nulla di grave nel complesso di una prestazione ancora solida.

BASTONI 6,5 - Il pallone che serve a Darmian è un cioccolatino impossibile da rifiutare neanche dopo gli abusi calorici delle festività natalizie. Dietro ha il suo bel da fare, con Birindelli e Ciurria che accompagnano spesso la manovra offensiva e Pessina che transita dalle sue parti. Valore aggiunto quando sale permettendo ai centrocampisti di allargare il gioco.

DARMIAN 6,5 - Neanche dieci minuti sul cronometro e firma la rete che contro il Napoli gli era rimasta sul groppone, poco dopo averne sbagliata un'altra (era in offside comunque). Presenza costante sulla corsia di destra, magari con qualche passaggio a vuoto difensivo ma sempre pericoloso per un Carlos Augusto un po' distratto. DALL'80' DUMFRIES 5 - Entra giusto in tempo per fare l'autogol che costa all'Inter 2 punti, sovrastato da Caldirola.

BARELLA 6,5 - Al centro della piazza, come sempre. Tocca un'infinità di palloni, cerca spesso Dimarco come se volesse farlo segnare a tutti i costi e abbina qualità tecnica a polmoni sempre pieni di ossigeno per tenere alti i ritmi della mediana nerazzurra. Per i brianzoli che lo affrontano è estremamente complicato contenerlo senza affidarsi all'aiuto dei compagni. Esce per una botta al ginocchio. DAL 63' GAGLIARDINI 6 - Si ritrova protagonista a sorpresa, a causa della botta al ginocchio di Barella. Entra in un contesto a lui congeniale, con la squadra che gioca bassa e si difende, ma prova anche a far salire il pallone.

CALHANOGLU 6 - Il Monza aggredisce alto e lo priva delle abituali linee di passaggio, impedendogli di liberare compagni più avanzati come vorrebbe. Ovviamente come gli capita in certe situazioni non forza la giocata per evitare di perdere palloni sanguinosi e si dedica alla gestione del pallone rinviando a momenti più propizi i blitz offensivi. Esce claudicante. DAL 55' ASLLANI 5,5 - L'ingresso a freddo non lo aiuta, fatica a entrare in partita e si abbassa troppo, costringendo la squadra a seguirlo. Quando potrebbe alzare la testa si nasconde.

MKHITARYAN 5,5 - Impreparato sul taglio di Ciurria liberato da un tocco geniale di Pessina, in occasione della rete del pareggio brianzolo. Strano per uno come lui che fa del senso tattico uno dei suoi punti di forza. Discretamente bene quando è in possesso del pallone, scelte logiche e mai forzate pur con qualche pallone perso nel traffico. Unico centrocampista titolare rimasto in campo, stringe i denti fino allo scadere. Sanguinoso il pallone perso prima del gol di Caldirola.