ONANA 6 - Spensierato anche a casa Bayern, forse troppo visto il modo in cui si fida eccessivamente dei compagni girando loro palloni complicati in uscita. Pavard salta indisturbato e ha tutto il tempo per prendere la mira, il primo vero intervento sul destro di Coman nel recupero del primo tempo. Musiala e Gravenberch gli fanno il solletico, Choupo-Moting non ammette repliche.

DARMIAN 6 - In più occasioni rappresenta l'ultimo baluardo a difesa della porta di Onana, neanche Mané riesce a superarlo in velocità e non si scompone mai pur agendo in un ruolo non suo. Certo, gli capita anche di commettere errori e di scivolare nel momento sbagliato, nel complesso però fa la sua parte con grande personalità.

DE VRIJ 5,5 - Passa dall'innescare Gosens per l'assist sprecato da Lautaro al farsi soffiare palla da Choupo-Moting aprendo così un insidioso contropiede. Episodio, il secondo, che accade ancora a fine primo tempo. Rimedia a qualche buco nella propria area di rigore ed è bravo nelle letture ma fa anche fatica a reggere il confronto con il camerunese che lo attacca, usa il fisico e calcia indisturbato per il raddoppio. DAL 76' SKRINIAR SV.

ACERBI 6 - Qualche errore nel palleggio e a volte avvolto dalla manovra del Bayern, con Coman che prova l'uno contro uno spesso e volentieri. Di riffa o di raffa, avvalendosi della sua esperienza, se la cava in qualche modo anche se non dà mai la sicurezza di essere totalmente in controllo della situazione. Nella ripresa, come sua abitudine, prova a salire in zona oiffensiva.

BELLANOVA 6 - Come molti altri compagni pattina sul terreno di gioco dell'Allianz, una strategia di tacchetti che neanche la Ferrari con la scelta degli pneumatici. In generale è volenteroso, si fa trovare al suo posto e quando può punta Stanisic o Mané per metterla in mezzo. I limiti tecnici ogni tanto emergono nella rifinitura, ma è apprezzabile la personalità con cui attacca gli spazi.

BARELLA 6,5 - Sui corner si apposta come un cecchino al limite dell'area e in due situazioni porta a casa una bella parata di Ulriech e un rigore non concesso da Kruzliak. Che sia in forma è noto, anche a Monaco corre tanto e lo fa con intelligenza, cercando di guidare le ripartenze della sua squadra. Esce dopo un'ora per concentrarsi sulla Juve. DAL 60' CALHANOGLU 6 - Cerca di aumentare il tasso tecnico del centrocampo ma le buone idee vengono soffocate dagli errori in costruzione dei compagni. Non è la serata in cui può fare la differenza.

ASLLANI 6 - Inizia con il freno a mano tirato, la fase difensiva non è il suo piatto preferito e l'applica d'istinto e senza troppa convinzione. Con il trascorrere dei minuti inizia a farsi dare il pallone e a occuparsene in modo assennato, privilegiando soprattutto la giocata facile alla forzatura. Ci credesse di più, potrebbe fare ottime cose.

GAGLIARDINI 6 - Alterna imprecisioni tecniche e rincorse agli avversari più dinamici a uscite con il pallone a testa alta, non limitandosi così alla fase difensiva. La lunga inattività però con il trascorrere dei minuti si fa sentire, perché quando i ritmi restano alti la sua capacità di reazione tende a diminuire, portandolo a volte fuori posizione. Ha anche una buona chance ma calcia debolmente. DAL 60' MKHITARYAN 5,5 - Si presenta con un sinistro centrale però poi fa poco altro per farsi apprezzare. Qualche buona giocata ma anche imperfezioni e fatica a entrare in ritmo.