Dopo l'1-0 dell'Inter ottenuto in casa della Juventus, l'ex bianconero Zoran Ban , intervistato da TuttoJuve.com, è tornato sul risultato di domenica: "La matematica, di certo, non ti taglia ancora fuori, nel calcio può succedere di tutto, ma è veramente difficile. Il nostro motto è 'fino alla fine', certo, però Milan, Napoli ed Inter non sembrano in grado di perdere così tanti punti da qui all'ultima di campionato".

La Juventus ha strappato elogi per la sua prestazione contro l'Inter. Perché non l'abbiamo mai vista così per tutto l'anno?

"Era l'ultima spiaggia per lo scudetto, quindi i giocatori si sono presentati in campo motivati e determinati ad ottenere un buon risultato. Il derby d'Italia con l'Inter, poi, è sempre una partita molto sentita da quelle parti. Nel complesso è stata di molto superiore all'Inter, poi c'è stato l'episodio del rigore che ha cambiato tutto. Le prestazioni sono state troppo discontinue, permettimi di aggiungere anche un'altra cosa".

Uno di questi, Paulo Dybala, l'anno prossimo non sarà più un calciatore bianconero. Sarà decisivo per il finale di stagione?

"Sono dispiaciuto per il fatto che non siano riusciti a trovare un accordo. Non era il vero Paulo quello che abbiamo visto contro l'Inter, la prestazione è stata così così. La speranza è di vederlo brillare nel finale di stagione, per la squadra ma anche per quei tifosi che lo considerano un idolo. C'è bisogno di chiudere in bellezza, anche per lasciare ancor più un segno nei confronti del club che lo ha reso grande".