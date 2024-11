Lunga intervista del Corriere dello Sport a Gianfranco Zola, che non si è sottratto alle domande sulla lotta scudetto.

Il Napoli di Conte è in testa.

"Assolutamente la scelta migliore dopo quello che è successo un anno fa".



Le piace il campionato?

"Molto bello, pieno di competizione e senza un padrone. Inter e Juve stanno crescendo. Il Napoli manterrà questo livello fino alla fine. L’Atalanta quando è in giornata può battere anche il Real e il City. E poi complimenti a Baroni e Palladino per quello che stanno facendo con Lazio e Fiorentina".



Il Milan è già fuori dai giochi?

"Troppo presto, no. Ha ottime potenzialità ma deve risolvere qualche problemino. La mia favorita resta l’Inter, ma avrà vita dura".



Il Napoli può sognare o deve credere?

"È primo in classifica, ha un organico di primo livello e un grande allenatore. Ha cominciato da poco, ma le squadre di Antonio vanno sempre in crescendo".