Gianfranco Zola ha analizzato la prestazione di Romelu Lukaku dopo il suo ingresso in campo nella sfida che il Chelsea ha perso contro il Real Madrid: "Sicuramente non è un momento brillantissimo per lui e la situazione che sta vivendo non lo aiuta a trovare quella lucidità che ti può permettere di far gol in un momento del genere - spiega -. Il gol sbagliato? Ha cercato di indirizzarla troppo. Magari con un po' più di tranquillità si sarebbe preso meno margine. Non è semplice perché poi la squadra ha fatto bene anche senza di lui, e queste sono mazzate per la tua autostima. Spero che possa ritrovare brillantezza perché è una pedina che può fare la differenza".