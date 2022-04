Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex storico portiere Dino Zoff ha voluto commentare l'eliminazione dell'Italia dalla corsa per il Mondiale del Qatar.

Dodici anni senza Mondiale sono tanti per l’Italia. Come si riparte?

"Sono tantissimi anni. A parte il Mondiale del 1958 negli altri ci siamo sempre stati. Pesante lo è senza dubbio. Adesso non c’è niente da fare, bisogna ricominciare a lavorare e non distruggere tutto. La rosa c’è. In fondo sono quelli di otto mesi fa, non sono tutti da cambiare, da buttare via".