"Come mi sarei trovato se avessi dovuto usare di più i piedi? Credo bene, perché non erano male per essere un portiere". Parola di Dino Zoff. Lo storico portiere azzurro, intervenuto alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del ruolo del portiere nel calcio di oggi, facendo un paragone con il passato. "Poi ritengo che quando una regola cambia si trova sempre il modo di adattarsi alla nuova realtà. Il problema semmai è un altro. Non si deve costringere chi sta tra i pali a toccare più palloni di un centravanti. Mi riferisco alla costruzione dal basso. Un portiere ha già un enorme carico di responsabilità per i gol che deve evitare. In questo modo lo si obbliga ad assumere altri rischi che finiscono per caricarlo troppo di pressioni" ha aggiunto prima di rispondere sul finale di stagione di Serie A.

Sul campionato:

"L'Inter è in calo e il Napoli ora sta bene. Ma sarà testa a testa fino alla fine".