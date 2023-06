Stando alle informazioni dell'agenzia di stampa Reuters, Thomas Zilliacus, imprenditore miliardario finlandese ed ex dirigente della Nokia, sarebbe interessato all'acquisto dell'Inter. Un club che ha seguito dal vivo lo scorso 16 maggio, giorno dell'euroderby di ritorno vinto dai nerazzurri grazie a un gol di Lautaro Martinez. "A San Siro con l'Inter, interessante!", aveva scritto su Twitter con tanto di selfie scattato in tribuna.

Un messaggio che non è passato inosservato a un suo follower che, andando al dunque, gli ha chiesto: "Compri l'Inter?". Pronta la sua risposta: "Almeno qui c'è un venditore unico, non sei fratelli che potrebbero non essere d'accordo". Con chiaro riferimento all'offerta che aveva messo sul tavolo per rilevare il Manchester United dalla famiglia Glazer.