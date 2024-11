Il centrocampista dell’Inter Piotr Zieliński analizza così ai microfoni di Inter TV la sfida vinta stasera contro l’Arsenal: “Sicuramente siamo entrati bene i primi 20-25 minuti, abbiamo dominato e potevamo fare uno-due gol. L’Arsenal poi ha preso campo, a tratti ha dominato, ma abbiamo difeso bene e portato a casa una grande vittoria. Affrontavamo una squadra che potrebbe anche vincere questa competizione, siamo soddisfatti. Abbiamo fatto bene fin qui, cercheremo di vincere più partite possibile per poi entrare tra le prime otto”.

Ora il Napoli.

“Sarà sicuramente una grande partita, si affrontano due grandi squadre. A Napoli ho vissuto otto anni incredibili, ma ora gioco per l’Inter e spero di portare a casa questa vittoria che sarebbe molto importante per il nostro campionato. Darò tutto per questa maglia".