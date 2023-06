Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha parlato anche a Sportitalia: "Abbiamo la mentalità e l'attitudine giusta per riuscire in questa impresa. Sono sicuro che i ragazzi si stanno preparando bene, hanno esperienza avendo già giocato altre finali. Come tutti i tifosi, io stesso non sono riuscito a dormire bene negli ultimi giorni. Mio padre non riuscirà a venire, purtroppo ha altri impegni".