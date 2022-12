Attraverso i propri profili social, Walter Zenga ha voluto dedicare un pensiero al suo amico Gianluca Vialli, attualmente ricoverato al Royal Marsden Hospital di Londra per sottoporsi a cure contro il tumore al pancreas. "Forza Luca… Ti stringo la mano come facevamo in Nazionale. Uniti sempre", le parole scritte dall'ex portiere dell'Inter.