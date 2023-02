Intervenuto a Sportitalia, Andrea Zenga, figlio di Walter, ha commentato l'andamento altalenante dell'Inter all'indomani del ko esterno col Bologna: "La parola fondamentale per costruire qualcosa è continuità, ed è quello che sta mancando all'Inter. I nerazzurri si esaltono nelle parite di cartello e questo dimostra la forza della rosa. Ma ha già 7 sconfitte in campionato. Il rendimento del Napoli non è una scusa. Ci sono dei problemi evidenti.