Il trionfo in Coppa Italia dell'Inter, capace di battere la Juve 4-2 in rimonta ai supplementari, sarà una spinta in più per il finale di stagione dei nerazzurri. Ne è convinto Walter Zenga, grande ex portiere della Beneamata: "Chiaro che è una vittoria che ti toglie la fatica, sei contento perché hai messo un trofeo in bacheca. Inzaghi avrà 4 giorni per preparare la prossima partita (Cagliari, ndr), a cui la squadra arriva con un entusiasmo differente. Quanto inciderà sulla corsa al titolo non lo so perché il Milan è a +2 col vantaggio dello scontro diretto".