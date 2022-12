Da ex esterno destro, il brasiliano si esprime su Denzel Dumfries e Giovanni Di Lorenzo: "Sono giocatori diversi: Dumfries è più da ala ed abituato a toccare l’area avversaria, Di Lorenzo è un giocatore che parte più da dietro. Chi ha più vantaggio tra Napoli e Inter per i giocatori impegnati al Mondiale? Lautaro Martinez non credo rientrerà concentrato al 100% anche perché starà ancora festeggiando la vittoria del Mondiale giustamente. L’Inter sicuramente lascerà degli spazi al Napoli per fare il suo gioco".