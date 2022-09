Completamente ristabilito dopo l'infortunio che lo ha tenuto ai box per tre settimane, Nicolò Zaniolo è pronto a riprendersi la Roma, senza pensare alle voci sul rinnovo di contratto che non è ancora arrivato: "Non è stata un'estate particolare per me, sembra sempre che debba andare via e poi resto, sono film della stampa - ha precisato a Sky Sport l'ex centrocampista dell'Inter -. Sul contratto ho ancora un anno e mezzo per poterne parlare, non è il momento giusto adesso perché abbiamo l'HJK Helsinki. Roma mi ha dato tanto, mi ha dato tutto e speriamo di vincere altri titoli".