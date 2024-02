Anche Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha parlato a margine dell'odierna Assemblea di Lega Serie A tenutasi a Milano, parlando anche della posizione di Beppe Marotta: "Fiducia nei rappresentanti della Lega? Certamente, non era un argomento di oggi. Il dialogo e la democrazia prevedono che ci possano essere posizioni contrastanti. Se poi queste posizioni si identificano anche in posizioni di leadership in termini di risultato sportivo, capite meglio di me che c'è dietro qualcos'altro".