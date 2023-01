Un pensiero anche per Roberto Baggio, di cui parla non solo per le qualità sul campo, ma anche per «l'amicizia, quella vera». Parlare di classe lo porta invece a pensare a Zinedine Zidane, mentre per Leo Messi la definizione più adatta è «passione, per come lo conosco io e per come ama il calcio». Da un fuoriclasse argentino a uno brasiliano, con Kakà in primo piano per «il sacrificio che sapeva mettere per la squadra». La menzione per il carisma va invece a Xavi, anche lui leader del Barça "guardioliano"; la menzione più speciale, infine, per uno degli idoli di Zanetti, Diego Armando Maradona: «Aveva tutto - conclude - ma una cosa la esercitava d'istinto ed era la sua leadership».