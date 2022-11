Se c'è una possibilità di giocare, Javier Zanetti non si tira indietro. Lo testimoniano anche i suoi profili social, dove il vicepresidente interista ha postato le immagini inerenti una partita giocata insieme ad altre Fifa Legends, tra cui Esteban Cambiasso, Youri Djorkaeff e Dario Simic, tanto per citare i giocatori che hanno avuto un passato in nerazzurro. Altre immagini della giornata sono state postate anche da Walter Zenga, che ha colto l'occasione per scattare (e postare) diverse immagini insieme al figlio Walter jr.