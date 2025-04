Intervenuto alla BBC in occasione del documentario 'Come vincere la Champions League: Jose Mourinho', l'ex capitano, oggi vicepresidente, dell'Inter Javier Zanetti si è così espresso sullo Special One e sul suo operato in nerazzurro: "Riuscì a creare una famiglia. Avevamo creato questo gruppo durante la settimana, quando facevamo i nostri asados piacevano anche a Mourinho. Era un momento di unità, un momento di famiglia" ha premesso.

"Una volta ho detto che mi sarei buttato nel fuoco per José Mourinho - ha continuato senza usare mezzi termini -. Il nostro rapporto non era solo tra allenatore e giocatore o tra allenatore e capitano, era molto di più. Era un legame umano fortissimo, e lo sarà sempre. Quei due anni sono stati molto significativi per me e per lui e rimarranno per sempre nei nostri cuori. Ci ha insegnato tantissimo e ci ha fatto credere che potevamo fare la storia, e ci siamo riusciti".